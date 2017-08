Indústria de São Paulo fecha 2 mil vagas de trabalho em julho, revela Fiesp

A indústria paulista fechou 2 mil postos de trabalho no mês passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 16, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em relação a junho, o desempenho significou uma queda de 0,1% no nível de emprego da indústria de transformação do Estado na série com ajuste sazonal.

Apesar disso, o setor ainda acumula saldo positivo de contratações no acumulado do ano, com 8 mil postos criados nos sete primeiros meses, o melhor resultado desde 2013.

LEIA TAMBÉM: Indicador de vendas da Mastercard apura alta de 1,1% nas vendas no 2º trimestre

A entidade avalia que o resultado do mês passado mostrou estabilidade do mercado de trabalho, o que pode ser lido como algo positivo a um setor que vinha de quedas sucessivas.