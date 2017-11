Indústria de materiais tem 2ª alta seguida nas vendas após 4 anos de baixa

As vendas da indústria de materiais de construção no País em outubro cresceram 3,7% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa foi a segunda alta consecutiva após quatro anos seguidos de queda nas vendas do setor, conforme mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). O crescimento das vendas de outubro também mostrou uma aceleração frente a setembro, quando o setor registrou aumento de apenas 0,1% na comparação anual.

Já no acumulado do ano, as vendas continuam em queda, com baixa de 4,6%. E nos últimos 12 meses, o recuo chegou a 5,2%. A previsão da Abramat é de fechar 2017 com retração de 5,0% nas vendas em comparação com 2016.

A melhora nos resultados de outubro foi puxada pelo aumento das vendas da indústria de materiais para lojas de varejo. “Os dados de venda refletem o contínuo aumento no grau de confiança do consumidor”, avalia o presidente da Abramat, Walter Cover. Já a comercialização de produtos para as empresas do mercado imobiliário e de construção pesada permanecem pressionadas.