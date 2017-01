Índice Empire State de atividade industrial de NY recua a 6,5 em janeiro

O índice Empire State de atividade industrial da região de Nova York caiu de 7,6 em dezembro para 6,5 em janeiro, segundo dados publicados há pouco pelo distrital local do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), mas atingiu o terceiro mês seguido de leitura positiva. O dado veio pior do que o esperado pelos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam que o indicador avançasse a 8,2. O dado de dezembro foi revisado de 9,0 para 7,6. Fonte: Dow Jones Newswires.