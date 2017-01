Indicador de recuperação de crédito da Boa Vista tem alta de 1,5% em 2016

O indicador de recuperação de crédito da Boa Vista – medido pela quantidade de registros de inadimplência retirados do sistema de proteção ao crédito da empresa – terminou o ano passado acumulando alta de 1,5%.

Na avaliação da empresa que fornece informações sobre risco de crédito, o quadro de inadimplência na economia manteve-se inalterado em 2016, considerando-se que os registros de calote tiveram fluxo relativamente baixo nos últimos meses.

Apesar da reação no resultado agregado do ano, as baixas de inadimplência no sistema tiveram queda de 4,2% no último mês de 2016, comparativamente a dezembro de 2015. Em relação a novembro, a queda foi de 7,6%, em conta com ajuste sazonal.