Indenização por voos cancelados

Com o período de férias em alta em janeiro, aumenta o número de passageiros que enfrentam problemas com voos, como por exemplo, cancelamentos por variados motivos, o que muitas vezes causa, além dos transtornos habituais, danos morais e materiais.

De acordo com a advogada Kelly Favero Mirandola, presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, o cancelamento agendado de um voo deve ser informado e respeitar algumas regras, sendo a única exceção os casos em que a medida é tomada em função das condições climáticas.

Foto: Tânia Rêgo - Agência Brasil

“A empresa tem que informar o motivo do cancelamento. Se é o cancelamento programado, ela tem que informar o passageiro no prazo mínimo de 72 horas antes do horário previsto para o embarque, só que isso a gente vê que normalmente não acontece”, comenta a advogada.