Imposto de renda e multa de repatriação somam R$ 1,615 bi, mostra Receita

Contribuintes regularizaram ativos que somaram R$ 4,582 bilhões na segunda etapa da repatriação, o que representou uma arrecadação de R$ 1,615 bilhão. Os números finais foram divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira, 3.

Na quarta-feira, o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que a arrecadação ficaria em torno dos R$ 1,7 bilhão, desempenho muito abaixo do esperado pelo governo. A previsão inicial era arrecadar R$ 13 bilhões no total, sendo R$ 6,7 bilhões para o governo federal. O valor efetivamente pago foi ainda menor porque alguns contribuintes fizeram a declaração mas não efetuaram o pagamento.

LEIA TAMBÉM: Produtor resiste a plantar árvores

De acordo com a Receita, foram entregues 1.915 declarações de pessoas físicas, que regularizaram ativos que somam R$ 4,546 bilhões. O total de imposto apurado neste grupo foi de R$ 681,960 milhões e a multa de R$ 920,561 milhões. Outras 20 pessoas jurídicas apresentaram a declaração, regularizando R$ 35,7 milhões em ativos, sendo R$ 5,3 milhões de imposto e R$ 7,248 milhões em multas.