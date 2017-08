Imigrante manda mais dinheiro para casa

Mesmo com a recessão, estrangeiros que trabalham no Brasil aumentaram a remessa de dinheiro para a família no exterior. De janeiro a junho, transferências pessoais para países como Bolívia, China e Haiti somaram US$ 935,7 milhões, 74% mais que o registrado no ano anterior e o maior valor da série histórica para o primeiro semestre. Além das nações com imigrantes que tentam a vida no Brasil, o envio de dinheiro para os Estados Unidos também aumentou com americanos a trabalho no País e pais brasileiros que mantêm filhos estudando nos EUA.

A economia brasileira ainda é receptora de remessas internacionais. Isso quer dizer que a entrada de dólares enviados por brasileiros que vivem no exterior é maior que o enviado por estrangeiros no Brasil. Essa distância, porém, está diminuindo. A mudança acontece basicamente porque as remessas para o exterior cresceram com força nos últimos anos, na esteira da chegada de imigrantes.

Dados do Banco Central mostram que as transferências para a Bolívia, por exemplo, saltaram 89,4% no primeiro semestre na comparação com igual período de 2016, para US$ 62,7 milhões.