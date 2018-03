Ilan fará entrevistas coletivas na semana após Copom em 4 ocasiões por ano

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, fará quatro entrevistas coletivas de imprensa por ano, uma semana após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), durante a apresentação dos Relatórios Trimestrais de Inflação. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 22, o BC informa que “a mudança faz parte do esforço contínuo do Banco Central de tornar sua comunicação mais clara e objetiva”.

A primeira entrevista coletiva de Ilan, dentro da nova estratégia, ocorrerá no próximo dia 29, às 11 horas, após a divulgação do primeiro relatório trimestral de inflação deste ano, que será publicado às 8 horas no site do BC. Os demais têm previsão de divulgação nos dias 28 de junho, 27 de setembro e 20 de dezembro.

Ainda segundo o Banco Central, o diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, continuará participando da coletiva do relatório de inflação e fazendo a apresentação dos slides, podendo ainda responder a questões específicas sobre o relatório.

Caberá ao presidente do Banco Central falar sobre a condução da política monetária e responder perguntas da imprensa sobre o tema. O BC informa ainda que o evento será transmitido pelo canal da autarquia no Youtube.