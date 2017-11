Ideal é reforma da Previdência este ano, diz Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta quinta-feira, 9, preferir que a reforma da Previdência seja votada ainda este ano. “Ano que vem é ano eleitoral, as coisas ficam muito mais difíceis”, ponderou. O governador disse ainda que, em sua avaliação, o tema deveria ter sido colocado em votação ainda no ano passado.

“Eu teria, ao invés de ter votado o teto (de gastos), votado a Previdência”, disse após cerimônia no Palácio dos Bandeirantes que apresentou os finalistas do Pitch Gov.SP. O programa incentiva e premia startups que desenvolvem soluções para a administração pública.

Em Brasília, o governo do presidente Michel Temer trabalha para montar uma versão mais enxuta do projeto de reforma, que possa ser colocada em votação ainda este ano. O item, no entanto, sofre forte rejeição inclusive na base aliada.