IDC espera crescimento de 2,5% no mercado brasileiro de telecom e TI em 2017

O mercado de telecomunicações e tecnologia da informação (TI) deve crescer 2,5% em 2017 ante 2016, de acordo com projeção divulgada nesta quinta-feira, 26, pela consultoria IDC. A estimativa é que a indústria seja puxada pelo segmento de TI, com expansão de 5,7%, enquanto o setor de telecomunicações deve avançar apenas 0,4%. “O sentimento hoje é mais positivo para a indústria de tecnologia de maneira geral do que era um ano atrás”, afirmou o diretor-geral da IDC Brasil, Denis Arcieri, em apresentação a jornalistas.

A projeção de crescimento divulgada pela IDC se baseia na expectativa de que, apesar do ambiente recessivo da economia brasileira, muitas empresas realizarão investimentos que acabaram postergados nos últimos trimestres. O foco dos desembolsos serão as iniciativas em direção à transformação digital, isto é, contratação de produtos e serviços para armazenamento de dados na nuvem, projetos de segurança, aplicações em realidade virtual, análise de dados e ganhos de escala, entre outras medidas consideradas essenciais para aumento da produtividade e eficiência das operações.

“A transformação digital interfere em diversos aspectos, na medida em que novas competências tecnológicas alavancam mudanças e impulsionam novos modelos de negócios, integração de produtos e serviços físicos e digitais, melhores experiências de clientes e mais eficiência operacional”, avaliou o gerente de pesquisa e consultoria de softwares e serviços da IDC.