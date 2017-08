Ibovespa sobe 0,18% e termina semana com ganho acumulado de 2,14%

A influência positiva do cenário internacional favoreceu uma leve alta do Índice Bovespa nesta sexta-feira, 4, de noticiário doméstico escasso. As altas das commodities e das bolsas de Nova York sustentaram o indicador em terreno positivo na maior parte do tempo, enquanto os agentes nacionais continuaram a analisar as chances de o governo conseguir avançar com as reformas estruturais este ano. Ao final do pregão, o Ibovespa marcou 66.897,98 pontos, com ganho de 0,18%. O volume de negócios somou R$ 6,5 bilhões.

“O mercado teve um dia calmo, refletindo um cenário mais positivo, mas também na expectativa de saber se o governo vai conseguir avançar com as reformas. De todo modo, sabemos que o processo todo vai demorar, deixando o mercado em compasso de espera nas próximas semanas”, disse Ariovaldo Ferreira, gerente de renda variável da H.Commcor.

Para Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora, a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara, na quarta-feira, foi um evento importante aos olhos do investidor, mas não afastou as dúvidas quanto à capacidade do governo para “juntar os cacos” e conseguir articular apoio suficiente para atingir os 308 votos para a reforma da Previdência. Enquanto durarem as articulações, diz, a bolsa deve continuar oscilando ao sabor das commodities e do noticiário corporativo.