Ibovespa rompe novo patamar histórico e fecha a 81.189,16 pontos

O Ibovespa nem bem esquentou no patamar dos 80 mil pontos, que visitou na terça-feira, 16, e já furou uma nova barreira histórica de pontuação. Fechou o pregão desta quarta-feira, 17, com valorização de 1,70%, aos 81.189,16 pontos.

Os bons ventos e recursos vindos do exterior encontraram ambiente tranquilo com agenda esvaziada na cena doméstica. As blue chips, preferidas dos investidores não-residentes, mostraram valorização relevante e deram a tônica à sessão de negócios, com Petrobras ON e PN subindo 3,62% (R$ 19,47) e 4,02% (R$ 18,36), respectivamente. Destaque também para o setor financeiro, que tem peso de 25% no índice, onde Bradesco PN subiu 2,5% (R$ 36,89) e Banco do Brasil ON, 2,37% (R$ 35,42).

Roberto Indech, analista-chefe da Rico Investimentos, ressalta que a forte valorização dos papéis da Petrobras estava atrelada tanto à alta do petróleo no mercado internacional quanto a notícias corporativas relacionadas à negociação para chegar a um acordo da estatal e a União que envolve cessão onerosa no processo de capitalização que acrescentou R$ 120 bilhões à petroleira em 2010.