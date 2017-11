Ibovespa recua 0,44% no dia, mas encerra semana com ganho de 0,98%

Após o feriado do Dia de Ação de Graças, ontem, as bolsas de Nova York voltaram a operar hoje, mas com os pregões mais curtos, encerrados às 16h (de Brasília), devido à Black Friday. Esse “meio feriado” manteve a presença dos investidores estrangeiros bastante tímida no mercado brasileiro, principalmente no período da tarde, quando vários agentes deixaram de operar, segundo relatos de operadores.

“A reforma da Previdência é o evento mais importante que podemos ter ainda este ano. Enquanto não houver uma definição, o mercado estará suscetível à volatilidade”, disse Ferreira.

A queda do dia, apesar de moderada, alcançou a maioria das blue chips do mercado doméstico. As ações do setor financeiro voltaram a ser alvo de realização de lucros, tendo Bradesco ON (-1,21%) e Itaú Unibanco PN (-0,93%) entre os destaques. As ações da Petrobras tentaram acompanhar a alta dos preços do petróleo no mercado internacional, mas perderam fôlego e terminaram o dia com perdas de 0,54% (ON) e 0,56% (PN). A exceção foi Vale ON, que avançou 1,68%, apoiada numa leve valorização do minério de ferro no mercado à vista chinês. Já as siderúrgicas não acompanharam o viés positivo da mineradora e fecharam em queda, com destaque para Usiminas PNA (-0,65%).

As bolsas americanas operaram em alta durante todo o pregão, com as ações de varejo liderando altas, num reflexo do otimismo do investidor com as vendas da Black Friday. O desempenho positivo dos índices em Wall Street contribuiu para conter as quedas do Ibovespa, mas não o suficiente para sustentar uma recuperação. Na máxima do dia, o Ibovespa atingiu alta de 0,07%, aos 74.542,32 pontos.