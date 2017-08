Ibovespa avança mais 0,67% com cenário doméstico favorável

Outro destaque do dia foi a aprovação da criação da TLP, nova taxa de juros que balizará os empréstimos do BNDES a partir de 2018 na comissão mista. A Medida Provisória 777, que cria a taxa, foi aprovada por 17 votos a 6. O próximo passo agora é levar o texto para a apreciação do plenário da Câmara dos Deputados.

A percepção geral no mercado de renda variável é que o governo, ao anunciar um amplo programa de privatizações, faz uma parte importante de sua lição de casa na busca pelo ajuste fiscal. A leitura é que, com a privatização de portos, aeroportos e até a Casa da Moeda, a União tira de suas costas o peso de empresas ineficientes, abrindo espaço para ganhos diretos e indiretos. Um desses ganhos é de imagem, por transmitir sinais de maior dinamismo.

O noticiário doméstico reforçou o bom humor do mercado brasileiro de ações nesta quarta-feira, 23, levando a bolsa brasileira ao seu segundo dia consecutivo de alta. A aprovação da Taxa de Longo Prazo (TLP) em comissão mista do Congresso e o anúncio de uma lista de 57 privatizações foram os pontos altos do dia, que contribuíram para restaurar boa parte do otimismo que o mercado havia perdido nos últimos meses. Mesmo depois de uma alta de 2% na véspera, o Índice Bovespa teve fôlego para sustentar a tendência, fechando com ganho de 0,67%, aos 70.477,63 pontos.

A alta do dia foi puxada principalmente pelas ações da Vale e do setor financeiro. Os papéis da mineradora chegaram a operar em queda pela manhã, sintonizados com a queda do minério de ferro no mercado chinês, mas inverteram o sinal com expectativas positivas para o mercado. Vale ON subiu 2,13%. Entre os bancos, a alta foi atribuída à menor percepção de risco do País, que estimulou o apetite por risco. Itaú Unibanco PN, ação de maior peso na carteira do Ibovespa, subiu 1,09%.

Já os papéis da Petrobras seguiram tendências opostas com alta de 0,07% na ordinária e baixa de 0,22% na preferencial. O petróleo teve alta superior a 1% nas bolsas de Nova York e Londres. As bolsas de Nova York, no entanto, tiveram um dia de perdas, em meio à crise institucional do governo Donald Trump.

LEIA TAMBÉM: Presidente do BNDES diz que banco vai fazer 'seis anos em seis meses'

As ações da Eletrobras, estrelas do pregão de terça-feira, passaram por um movimento de realização de lucros, já esperado depois das altas que chegaram a quase 50%. Eletrobras ON teve queda de 11,04% e Eletrobras ON recuou 9,13%. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) aprovou a venda da estatal do setor elétrico, mas a operação ainda não tem cronograma detalhado.