IBGE aponta falta de trabalho para 26,3 milhões de pessoas

A taxa composta de subutilização da força de trabalho recuou de 24,1% no primeiro trimestre de 2017 para 23,8% no segundo trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O resultado equivale a dizer que faltava trabalho para 26,3 milhões de pessoas no País no segundo trimestre. No primeiro trimestre, eram 26,5 milhões nessa condição. Embora tenha recuado o total de desocupados, houve aumento no montante de trabalhadores subocupados.

“A subocupação subiu e a desocupação caiu. Ou seja, o mercado contratou mais pessoas subocupadas”, resumiu Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.