IBGE: ajuste sazonal diferenciado explica estabilidade de serviços na média

Todas as atividades de serviços registraram aumento no volume prestado na passagem de outubro para novembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve expansão no setor de Outros Serviços (3,3%); Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (2,1%); Serviços de informação e comunicação (1,0%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (0,8%); e Serviços prestados às famílias (0,2%). O agregado especial das Atividades turísticas apresentou crescimento de 0,5% em novembro ante outubro.

Todos os segmentos registraram variação superior à média nacional dos serviços, que ficou próxima à estabilidade com ligeiro avanço de 0,1%.

Segundo Roberto Saldanha, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, a metodologia de cálculo prevê um ajuste sazonal diferenciado entre as diferentes atividades e o total do País, o que explica a estabilidade dos serviços na média nacional apesar das taxas positivas entre os segmentos investigados.

“É a metodologia, é um pacote de ajuste sazonal que tira todos os efeitos que podem afetar uma atividade”, justificou o pesquisador.

