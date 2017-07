‘Há um esforço muito grande para cumprir a meta’, diz secretária do Tesouro

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse que há um esforço muito grande do governo para contenção de despesas com o objetivo de cumprir sua meta fiscal. Ela chamou a atenção para o fato de, apesar da programação financeira apertada, a execução estar abaixo do limite financeiro autorizado, mesmo com “tendência persistente” de crescimento das despesas obrigatórias. “Voltamos a níveis de 2011 em termos de crescimento das despesas”, afirmou.

No primeiro semestre, o déficit da Previdência somou R$ 83 bilhões, enquanto o Tesouro apresentou superávit primário de R$ 27 bilhões. “O esforço do Tesouro para compensar a Previdência tem se acentuado”, afirmou, lembrando que o resultado do Tesouro Nacional no primeiro semestre se equipara ao de 2014, quando descontada a antecipação de precatórios.

LEIA TAMBÉM: Eunício: meu compromisso é que reforma trabalhista seja votada neste semestre

Ela ressaltou que o déficit maior registrado em junho, de R$ 19,798 bilhões, e no primeiro semestre, de R$ 56,092 bilhões, é “quase totalmente” explicado pela antecipação de pagamento de precatórios, que geralmente ocorria no fim do ano. Em maio e junho, o pagamento de precatórios somou R$ 20,3 bilhões, R$ 2,2 bilhões a mais do que o mesmo período do ano passado.