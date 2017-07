Há apetite pelas emissões de renda variável, diz diretor da Anbima

A despeito da crise política instaurada no Brasil, o apetite pelas emissões de renda variável continua, o que permitiu que a janela para captações continuasse aberto, destacou em teleconferência o diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), José Eduardo Laloni. Segundo ele, os investidores, por outro lado, se mostraram muito atentos a questões de governança corporativa e ao valuation das companhias.

De acordo com Laloni, nas duas primeiras semanas após a delação dos executivos da JBS, houve pelos bancos uma rodada de conversas com os investidores, para se verificar as condições de mercado. “Existe essa agenda política, mas mesmo assim no longo prazo o investidor tem otimismo e vê que as instituições estão funcionando e que o País tem condições para passar por isso”, disse.

O volume das ações no primeiro semestre foi de R$ 13,133 bilhões, já superando todo o montante de 2016. Para o mês de julho preparam ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) o Carrefour Brasil, IRB Brasil Re, Biotoscana e Ômega Geração, em ofertas que juntas podem movimentar cerca de R$ 10 bilhões.