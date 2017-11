‘Guru’ da gestão no País, Falconi mira a China

Falconi pretende ampliar a internacionalização de seu negócio. Com subsidiárias no México e Estados Unidos e atuação em mais de 30 países, a Falconi Consultores de Resultados quer fincar os pés de vez na China. Hoje, Falconi participa de um evento na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e de uma rodada de conversas com empresários. No dia seguinte, lança na Hejun a versão em chinês de seu livro O Verdadeiro Poder , considerado uma cartilha de gestão pelos empresários.

Considerado o “guru” da gestão de empresas, entre elas as do trio de bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, sócios das gigantes AB InBev e Kraft Heinz, Vicente Falconi desembarca na China para negociar parceria com uma consultoria local também especializada em gestão, a Hejun Consultancy.

Gestão eficiente pode ser aplicada em diversas áreas, desde setor público como privado. Em alguns casos, as empresas terão de investir mais e não cortar custos, explica o professor. Um diagnóstico da Falconi em uma empresa pode ser feito em duas semanas ou durar até quatro meses, dependendo do tipo de mudança que uma companhia deseja. Replicar o modelo de gestão Falconi para outros países requer uma certa flexibilidade. “O livro é bom, mas não resolve tudo”, diz Falconi.

As conversas para uma possível parceria com a Hejun, que fatura por ano US$ 1 bilhão ainda estão em fase inicial, mas devem avançar a partir desta semana. “Surgiu uma oportunidade (de negociar a parceria), que não foi nada planejada. Eles traduziram o nosso livro e nos chamaram para conversar. Vamos discutir como podemos trabalhar juntos”, disse Falconi ao Estado. “Se faturarmos um décimo do que eles (Hejun) faturam, teremos um crescimento expressivo”, brinca, ao comparar a receita das duas companhias.

Crescimento. A meta da Falconi é elevar sua receita para R$ 500 milhões até 2021. A consultoria, que hoje fatura R$ 300 milhões, tem uma equipe de 800 pessoas, incluindo 10% de profissionais estrangeiros. Álvaro Guzella e Viviane Martins, diretores-executivos da Falconi, explicam que um modelo de gestão dos Estados Unidos precisa ter nuances diferentes quando aplicado países europeus ou latino-americanos. Nos Estados Unidos, dizem eles, os americanos são muito pragmáticos no detalhamento de execução de um plano. Já para os europeus, a questão hierárquica pesa menos, ao contrário do México, onde se preza pelo respeito hierárquico. “O Brasil talvez seja menos rigoroso na execução do plano, mas tem mais jogo de cintura e é mais flexível”, diz Viviane.

Gestão pública. Questionado pelo Estado sobre qual tipo de choque de gestão o Brasil precisa, Falconi foi enfático: “O País precisa de uma reforma política e reduzir o tamanho do Estado.” O choque de gestão, segundo ele, seria uma segunda etapa. “É preciso acabar com funções duplicadas e reduzir gastos em todas as esferas. Custo com vereadores em um município pequeno é um desperdício. É preciso rever isso.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.