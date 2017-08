Governo vai zerar tarifa de importação de 322 máquinas e equipamentos

O governo vai reduzir a zero as tarifas de importação de 322 máquinas e equipamentos industriais sem fabricação nacional, no programa chamado ex-tarifário. A decisão deve sair publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 22.

Originalmente, esses bens seriam tributados em 14% a 16%. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), esses produtos serão utilizados em projetos que envolverão investimentos de US$ 3,169 bilhões, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. Somente em importação de equipamentos serão gastos mais de US$ 453 milhões.

“Precisamos implementar medidas que incentivem a retomada da atividade econômica e reduzir o custo do investimento produtivo é uma das nossas prioridades”, disse o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.