Governo suspende R$ 68 milhões em tributos para obras no Aeroporto de Confins

O Ministério dos Transportes aprovou o enquadramento de projeto de investimento da Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), que suspende a exigência de PIS/Cofins, PIS-Importação e Cofins-Importação incidentes sobre projetos e serviços de empresas que atuam com obras de infraestrutura em rodovias, além de portos, hidrovias, aeroportos, saneamento básico, energia e irrigação.

Com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 15, a empresa obterá suspensão de R$ 68 milhões em tributos para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, conhecido como Aeroporto de Confins, no Estado de Minas Gerais. A empresa estima que irá investir nas obras um total aproximado de R$ 1,4 bilhão.

