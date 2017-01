Governo Obama quer evitar domínio da China no setor de semicondutores

O governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta sexta-feira que o país deve reforçar a proteção da indústria de semicondutores norte-americana, vista como um imperativo de segurança nacional contra o plano chinês de dominar o setor.

A recomendação feita em novo relatório pelo assessor chefe de ciências do presidente deve levar a restrições mais rígidas a investimentos chineses no setor de semicondutores dos EUA, que fabrica chips de computadores para muitos itens, desde smartphones até sistemas sofisticados de armas militares.

Houve a recomendação de maior controle das exportações e um maior escrutínio de acordos no setor pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA (CFIUS, na sigla em inglês), um painel que envolve várias agências e revisa aquisições estrangeiras de ativos nos EUA por questões de segurança nacional.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, também prometeu endurecer no setor com a China. Pequim tem um plano lançado em 2014 de US$ 160 bilhões para se estabelecer como líder global nessa área de semicondutores. Fonte: Dow Jones Newswires.