Governo não tem plano B para concessões, diz secretária da Receita

O governo não tem “plano B” caso as receitas esperadas com concessões este ano sejam frustradas, admitiu a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi nesta quarta-feira, 26. “É fazer (o leilão) acontecer”, disse. Para este ano, a equipe econômica conta com R$ 25,7 bilhões em concessões, sendo R$ 11 bilhões apenas com o leilão de usinas hidrelétricas que são alvo de disputa judicial. A secretária afirmou ainda que não há estudos para nova rodada de impostos.

“Não temos indícios de que leilões não possam ocorrer, vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal”, afirmou. “Vamos viabilizar o leilão da Cemig.”

O Tribunal de Contas da União (TCU) já alertou o governo sobre a possibilidade de descumprimento da meta fiscal deste ano, de déficit de R$ 139 bilhões, mas Ana Paula disse que as receitas são factíveis. A secretária também negou que o Tesouro esteja discutindo alteração no objetivo de resultado primário de 2017.