Governo não negociará idade mínima em reforma da Previdência, diz Temer à Reuters

O presidente Michel Temer (PMDB) disse em entrevista à Reuters que o governo aceita negociar pontos da reforma da Previdência, menos a fixação da idade mínima da aposentadoria em 65 anos.

“Evidentemente, o caso da idade fica difícil você negociar. A idade é fundamental para esta reforma”, afirmou Temer. Na entrevista, o peemedebista também previu a aprovação da reforma previdenciária neste ano e defendeu a discussão da reforma trabalhista, igualmente já apresentada pelo governo.

O presidente voltou a negar que tenha planos de disputar a reeleição em 2018. “Eu espero apenas cumprir essa tarefa e deixar que meu sucessor possa encontrar um país mais tranquilo”, disse. Também classificou como “zero” as chances de a operação Lava Jato desestabilizar seu governo.

Temer destacou a queda da inflação e dos juros como uma vitória da política econômica e citou medidas que visam a acelerar a recuperação da atividade econômica, como a liberação de recursos de contas inativas do FGTS e a redução dos juros do cartão de crédito. Porém, considerou que a retomada do mercado de trabalho levará mais tempo, dada a ociosidade das empresas.

“É muito provável que ainda neste semestre a capacidade ociosa das empresas seja utilizada por elas, mas nós pensamos que, a partir do segundo semestre ou de meados do segundo semestre, o desemprego já comece a diminuir e o crescimento venha de uma vez.”

