Governo libera saque de R$ 15,9 bi de recursos do PIS/Pasep inativo

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, anunciou a liberação de R$ 15,9 bilhões de recursos do PIS/Pasep que estão inativos. A medida entra em vigor com a assinatura de Medida Provisória assinada nesta quarta-feira pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB). Segundo Dyogo, oito milhões de pessoas serão beneficiadas e a maioria dos cotistas receberá cerca de R$ 750. Esse dinheiro do PIS/Pasep, de acordo com o ministro, “ajudará na retomada da economia”.

Dyogo comentou ainda que o governo vai fazer ampla divulgação de como as pessoas poderão ter acesso aos recursos, “pois muitos esquecem que têm esse dinheiro”. Os recursos serão disponibilizados a partir de outubro.

Terão acesso ao saque das cotas do fundo mulheres com 62 anos ou mais e homens com mais de 65 anos. Os recursos, anteriormente, só poderiam ser liberados quando as pessoas completassem 70 anos.