Governo e parlamentares tentam chegar a acordo hoje sobre Refis, diz relator

O relator da Medida Provisória do Refis (programa de parcelamento de débitos tributários), deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), disse nesta quarta-feira, 9, que governo e parlamentares tentarão chegar a um acordo ainda hoje para garantir a votação do texto. Mais cedo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que uma comissão de parlamentares tentaria chegar a um meio termo em reunião marcada para as 16h30. “Se o governo não quiser discutir a matéria, será votada como está e o governo decidirá se veta ou não”, afirmou o deputado.

Cardoso Júnior faz parte de uma comissão de parlamentares que se reunirá com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, e do secretário da Receita, Jorge Rachid, para discutir os termos do novo Refis. Em maio, o governo deixou caducar uma primeira MP depois de chegar a um acordo com parlamentares e enviou a segunda medida, com previsão de descontos de até 90% dos juros e 50% das multas dos devedores.

LEIA TAMBÉM: Meirelles comemora IPCA baixo e destaca retomada do poder de compra

Relator das duas MPs, Cardoso Júnior ampliou ainda mais os benefícios, que passaram a ser de perdão de até 99% dos juros e das multas e reduziu o valor da entrada para aderir ao programa de 7,5%, na proposta do governo, para 2,5%. Com isso, a previsão de arrecadação passou de R$ 13 bilhões para apenas R$ 450 milhões.