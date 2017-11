Governo desembolsa R$ 240 mi para manter construção da segunda ponte do Guaíba

O governo federal destinará R$ 240 milhões do Orçamento Geral da União para manter a construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba e acessos, na BR-116/290, no Rio Grande do Sul. O empreendimento está com 55% das obras concluídas, de acordo com o acompanhamento feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pelo projeto.

A obra foi contemplada no Programa Avançar, lançado pelo governo federal no começo deste mês. A expectativa é de que os recursos permitam a execução de 85% do empreendimento até o final de 2018.

LEIA TAMBÉM: Abit vê prática irregular em importação de vestuário após alta de 90% em outubro

“Essa é a obra com o maior recurso do Programa Avançar e uma das mais importantes para a população do Rio Grande do Sul, principalmente para gerar o desenvolvimento da região metropolitana, por isso estamos priorizando os investimentos para entregar a obra à população até 2018”, disse, em nota, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella.