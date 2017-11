Goldfajn: retomada de investimento é próximo passo para gerar crescimento

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta sexta-feira, 17, durante evento em São Paulo, que a retomada dos investimentos “é o próximo passo esperado para o País gerar crescimento sustentável no médio e no longo prazos”. Segundo ele, os esforços do governo na área de infraestrutura e na privatização são alicerces importantes para este crescimento sustentável. Ele participou na tarde de hoje de reunião plenária do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), em São Paulo.

Goldfajn voltou a afirmar que o avanço do consumo tem sido um “instrumental” para a retomada da economia. “A rápida queda da inflação elevou o poder de compra da população e ajudou a explicar essa recuperação via consumo”, pontuou o presidente do BC. “Esse é um movimento calcado em bases mais sólidas do que no passado, pois se baseia em um aumento permanente de renda e na redução do endividamento das famílias ocorrido nos últimos dois anos.”

Para Goldfajn, os dados mais recentes da economia também seguiram apontando para uma recuperação gradual. “Até agosto, o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) acumula crescimento de 0,3% no ano. A taxa de desemprego medida pela Pnad caiu para 12,4% no trimestre encerrado em setembro, após atingir o pico de 13,7% em março de 2017. Além disso, na avaliação de analistas de mercado, as estimativas de crescimento do PIB são de 0,7% para 2017 e 2,5% para 2018”, citou Goldfajn.