Goldfajn: Brasil precisa da reforma da Previdência para cortar gasto público

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou no sábado.18, que “um fator chave para termos taxas de juros reais menores é a reforma da Previdência Social aprovada”, disse. “Mas para termos que o teto dos gastos atue de forma efetiva precisamos da reforma da Previdência.”

Durante palestra em São Francisco, o presidente do BC foi perguntado pelo professor Barry Eichengreen, da University of California, Berkeley, se uma meta de inflação para o Brasil de 4% seria “o nível correto. O presidente do Banco Central respondeu: “Não pensamos que 4% é o fim do caminho. Ainda pensamos que é bem alta”, disse. “Estamos no processo de convergir a taxa de inflação (a meta). Se olhar para outros mercados emergentes, há um número de inflação que é maior do que economias avançadas, mas é menor do que 4%. Façam os cálculos.”

De acordo com o presidente do Banco Central, a economia do Brasil está em ciclo de recuperação e há um processo de desalavancagem de empresas e de famílias, o que no caso específico dos consumidores conta com a colaboração da redução da inflação.