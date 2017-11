Gerente que trabalhava em home office não tem direito a hora extra, diz TST

Os ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) acolheram recurso da Blackberry Serviços de Suporte de Vendas do Brasil Ltda. e julgaram improcedente o pedido de horas extras de um gerente de qualidade que executava suas tarefas no sistema de home office. Para a Turma, presume-se que “não há controle de horário no trabalho em casa, e caberia ao empregado apresentar prova em sentido contrário”. O acórdão, do dia 6 de outubro, foi divulgado agora no site do TST.

O ex-gerente da Blackberry, multinacional de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, alegou que respondia a e-mails e atendia ligações fora do horário de trabalho, e ainda era obrigado a transmitir respostas, pareceres e solicitações aos superiores, sob pena de severas repreensões.