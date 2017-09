Gasolina para aviação geral também deve ter teto de ICMS de 12%, defende Abag

A Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) defende que a gasolina de aviação também seja contemplada no projeto de resolução do Senado (PRS 55/2015) que fixa a alíquota máxima de 12% na cobrança de ICMS sobre o combustível utilizado pela aviação comercial, o querosene de aviação (QAV).

A gasolina de aviação abastece aeronaves do segmento de aviação geral, responsável pelo transporte de acidentados, doentes, passageiros, cargas e valores e que atua na pulverização agrícola. O combustível está sujeito à mesma tributação do QAV, com alíquotas de ICMS que variam entre 3% e 25% dependendo do Estado.

O diretor-geral da Abag, Flavio Pires, reforça que a inclusão da aviação geral no projeto é importante porque o segmento integra milhares de municípios brasileiros que não são servidos por voos de companhias aéreas comerciais. “Onde a aviação regular não está, a aviação geral já está ou estará”, afirma. Segundo Pires, a aviação geral brasileira é a segunda maior do mundo.