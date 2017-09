Furacões devem gerar efeito negativo para preços do petróleo, diz Goldman Sachs

Dois grandes furacões que atingiram os Estados Unidos recentemente devem resultar em efeito negativo para os preços do petróleo, de acordo com analistas do Goldman Sachs. O furacão Irma deve conter a demanda pela commodity, mas não a produção ou o processamento. Já o impacto negativo do Harvey sobre a demanda pode ser ainda maior, diante da grande concentração de atividade petroquímica intensiva em energia em sua trajetória.

A perda de demanda somada gerada por esses dois furacões levará a um impacto negativo para o petróleo global, na avaliação do banco. Ao longo dos próximos meses, porém, o banco acredita que a recuperação após a tempestade deve levar a demanda por petróleo a um patamar maior, o que ajudará a compensar gradualmente esse impacto negativo inicial. Fonte: Dow Jones Newswires.

