Frustração de receitas de concessões soma R$ 21,6 bilhões

Com importância crescente em tempos de economia fraca, as receitas do governo federal com concessões e permissões ficaram abaixo do previsto no período entre 2014 e 2016. A diferença entre o previsto e o que efetivamente ingressou no caixa somou R$ 21,6 bilhões no período, conforme levantamento feito pelo jornal O Estado de S.Paulo nos orçamentos e nos resultados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Esse desempenho coloca pressão sobre a equipe de governo, que ainda tem muito trabalho pela frente para transformar em realidade a estimativas de ingresso com concessões para 2017 e 2018. Neste ano, por exemplo, dos R$ 25,7 bilhões previstos no orçamento, apenas R$ 3 bilhões haviam ingressado no caixa até o final de julho.

No entanto, há um conjunto de leilões marcados para o fim do ano que deverão elevar essa cifra. Essa concentração rendeu ao governo um alerta do Tribunal de Contas da União (TCU) em julho passado. O ministro Vital do Rêgo apontou para o risco de uma eventual frustração elevar o déficit nas contas federais a R$ 161,3 bilhões. A meta atual é um déficit de R$ 159 bilhões.