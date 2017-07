França quer que montadoras não vendam carros a diesel ou gasolina até 2040

O ministro do Meio Ambiente da França, Nicolas Hulot, afirmou ter estabelecido que as montadoras do país tenham como meta não vender mais carros movidos à gasolina ou a diesel até 2040. Em entrevista coletiva, Hulot disse que as montadoras francesas têm projetos que podem “cumprir essa promessa”.

A autoridade lançou a iniciativa um dia após a sueca Volvo tornar-se a primeira grande montadora a se comprometer a abandonar os carros utilitários movidos apenas pelos motores de combustão interna.

Hulot também afirmou que a França parará de produzir energia de minas de carvão – agora 5% da energia total do país – até 2022. O país também deseja reduzir a proporção da energia gerada pelas usinas nucleares para 50% até 2025, dos atuais 75%. Fonte: Associated Press.