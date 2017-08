Fluxo põe questão fiscal em 2º plano e Ibovespa sobe 1,37%

O abrandamento da tensão geopolítica restaurou o apetite por risco no mercado internacional nesta segunda-feira, 14, o que claramente beneficiou a bolsa brasileira. A valorização robusta das bolsas norte-americanas foi fundamental para impulsionar o Índice Bovespa, que fechou em alta de 1,37% e atingiu os 68.284,66 pontos, depois de ter flertado com uma leve baixa pela manhã. A alta expressiva, no entanto, não teve correspondência no volume de negócios, que permaneceu próximo da média diária de agosto, com totalizando R$ 7,7 bilhões.

A alta do Ibovespa foi determinada pelas “blue chips” do mercado nacional, com destaque para bancos, Petrobras e Vale. Segundo analistas, a demanda por essas ações é uma das evidências do apetite do investidor estrangeiro pelos papéis brasileiros. No caso da Vale, contribuiu ainda o processo de conversão das ações preferenciais em ordinárias, que agrada ao mercado pelo ganho de qualidade para a empresa e acionistas. Mesmo com o minério de ferro em baixa, Vale ON fechou com ganho de 1,62%. Já Petrobras ON e PN subiram 0,67% e 1,00%, mesmo com o petróleo registrando baixas superiores a 2,5% nos futuros de Nova York e Londres.

“O que mandou hoje na bolsa foi o fluxo, a partir da consolidação da melhora do mercado externo. A alta das blue chips é basicamente reflexo dessa maior liquidez para ativos de risco”, disse Luís Gustavo Pereira, estrategista da Guide Investimentos. Segundo o profissional, esse apetite por risco acabou por colocar em segundo plano as preocupações com a questão fiscal, embora elas permaneçam no pano de fundo, com potencial para influenciar os negócios.