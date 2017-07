Fluxo cambial total em julho até dia 21 é negativo em US$ 2,885 bilhões, diz BC

Depois de registrar saídas líquidas de US$ 4,301 bilhões em junho, o fluxo cambial do País está negativo em US$ 2,885 bilhões em julho até o dia 21, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Central (BC).

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 4,257 bilhões no período. Isso é resultado de entradas no valor de US$ 21,681 bilhões e de retiradas no total de US$ 25,939 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

LEIA TAMBÉM: Temer assina decreto que libera R$ 3,1 bilhões do Orçamento

No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 21 é positivo em US$ 1,373 bilhão, com importações de US$ 8,621 bilhões e exportações de US$ 9,993 bilhões.