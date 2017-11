Financial Times: Previdência no Brasil é uma das incertezas dos emergentes

A reforma da Previdência no Brasil é uma das incertezas apontadas entre as muitas dúvidas nas economias emergentes por analistas de mercados financeiros avançados consultados pelo jornal britânico Financial Times. Em seu site, o veículo publicou a avaliação de três economistas, que mostram as principais incógnitas em relação a esses países. O Brasil é citado por um deles. O texto recebeu como título uma pergunta: “Será que a situação ficará feia para os junk bonds?”. A dúvida levantada é sobre se os fluxos de investimento podem suportar um aumento final do rali dos ativos de risco. “Aqui estão as principais questões de mercado para os investidores para a próxima semana.”

A primeira delas é sobre se o desempenho está perseguindo um cabo de guerra com a retomada de lucro. Para Michael Mackenzie, as fissuras surgiram em vários mercados nos últimos dias, com um retrocesso nas moedas dos mercados emergentes, nos junk bonds dos EUA e nos metais, liderados por zinco e cobre. Dentro do mercado de ações, as instituições financeiras e industriais destacam-se como os retardatários do movimento. No início deste mês, citou, as expectativas de um novo rali nos mercados eram altas, ajudando investidores institucionais que perderam o barco no início deste ano a agora perseguirem essa tendência em um esforço para manter os clientes.

“Isso pode, em última instância, provar um vento de cauda suficiente para os mercados entre agora e a última semana de dezembro”, comentou. No entanto, disse Mackenzie ao FT, também parece que outros investidores que estiveram mais agressivos em ativos de risco este ano estão com vontade de realizar lucros. “As propostas de reforma tributária duvidosas nos Estados Unidos, uma crescente mudança na Arábia Saudita e algum reconhecimento de que os valores dos ativos subiram muito sem uma retração razoável são difíceis de ignorar”, citou.