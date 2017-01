Fiat Chrysler pode sair do México se Trump aumentar impostos, diz CEO

A Fiat Chrysler pode ter de fechar suas fábricas no México, caso o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, coloque tarifas rigorosas sobre veículos importados para os EUA, disse o chefe-executivo da montadora, Sergio Marchionne, segundo informou o Financial Times.

“É possível que se tarifas forem impostas…e se forem suficientemente grandes, isso tornaria a produção de qualquer coisa no México antieconômico e nós teríamos de sair do país. É bem possível”, disse Marchionne, em evento do setor de automóveis em Detroit.

Trump declarou que cobraria imposto de 35% sobre carros importados do México para os EUA e, nos últimos dias, criticou montadoras que investem em fábricas no país vizinho.

De acordo com o Financial Times, a Fiat Chrysler produz 503 mil veículos no México por ano em duas plantas e é fortemente dependente das exportações para os EUA, com 86% de seus carros vendidos no país ou no Canadá em 2015.