Felipe Salto critica subsídios implícitos em empréstimos do BNDES

O diretor executivo do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, Felipe Salto, defendeu que a Taxa de Longo Prazo (TLP), que substituirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), poderia ser colocada apenas para o crédito lastreado com aportes do Tesouro Nacional.

Salto criticou o excesso de subsídios implícitos por causa da ampliação do crédito do BNDES via aportes do Tesouro, mas disse que o problema fiscal do Brasil é muito maior e a TLP não resolverá todos os problemas. “Problema fiscal é muito maior. Não é uma TLP que será a bala de prata que vai resolver o excesso de subsídios”, disse Salto nesta segunda-feira, 24, em audiência pública, no Rio, sobre a Medida Provisória (MP) 777, que cria a TLP, ressaltando que “sem retomada do crescimento, o fiscal não recupera”.

O diretor executivo do IFI disse ainda que o desequilíbrio do FAT não tem nada a ver com o BNDES. “Tem a ver com a crise econômica, que fez despencar as receitas, e o aumento do seguro desemprego. E com a DRU (desvinculação de receitas da União), de 20% para 30%”, afirmou Salto, destacando que, no caso dos empréstimos com funding do FAT, não há “subsídios implícitos”.