FecomercioSP aponta que confiança do consumidor paulistano volta a cair

Após uma sequência de cinco altas, o índice da FecomercioSP que mede a confiança do consumidor no município de São Paulo recuou de 120,6 pontos para 115,6 pontos na passagem de fevereiro para março.

Os economistas da entidade interpretaram o resultado como um ajuste de expectativas após cinco meses consecutivos de alta na confiança do consumidor. A avaliação é de que o movimento não preocupa porque, em geral, a percepção do consumidor segue consideravelmente positiva em razão da recuperação dos indicadores socioeconômicos, principalmente renda e emprego.

A Fecomercio nota ainda que é natural o índice perder, em março, os efeitos positivos provocados nos dois primeiros meses do ano pelo décimo terceiro salário e pelo reajuste do salário mínimo.

Numa escala de zero (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total), o indicador mede o sentimento do consumidor em relação às condições econômicas atuais e suas expectativas em relação ao futuro. Na comparação com março de 2017, o índice de confiança ainda mostra alta de 5,7%.