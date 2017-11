Fazenda comunicará ao Clube de Paris dívida não paga pela Venezuela

O Ministério da Fazenda confirmou nesta terça-feira, 14, que o Brasil irá comunicar oficialmente ao Clube de Paris uma dívida não paga pela Venezuela desde setembro, referente ao Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) utilizado com os vizinhos no continente. O calote é de US$ 262,5 milhões referentes a garantias de pagamento.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o governo brasileiro já entrou em contato com a Embaixada da Venezuela em Brasília para informar o débito e abrir negociações para que o país vizinho quite a pendência. Mas, como é membro do Clube de Paris desde dezembro do ano passado, o Brasil precisa informar ao organismo e utilizá-lo como meio de fazer a cobrança.

O CCR é uma câmara de compensação de garantias que permite que os países membros da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) façam transações comerciais entre si garantidos por recursos de seus respectivos Tesouros Nacionais.