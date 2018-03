Falta ‘foco’ ao governo para aprovar PL da Eletrobras, diz relator

O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), relator do projeto de lei que regula a desestatização da Eletrobras, disse que falta “foco” ao governo para aprovar a matéria no Congresso. “O governo não está focado. Quer, mas não faz força”, afirmou ele durante o seminário “Setor Elétrico: Enfrentando Desafios”, realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Mais cedo, ao chegar ao evento, ele disse que a reunião desta quarta da comissão especial havia sido cancelada e que conversaria com ministros do Planalto para saber do real interesse na aprovação da matéria.

No seminário, ele afirmou que a base do governo não se fez presente nas reuniões da comissão. Alguns líderes indicaram para integrá-la parlamentares que são contra a desestatização. Enquanto isso, a oposição se mantém organizada para obstruir os debates. “A comissão está sendo obstruída porque vai levar as pessoas a entenderem que na Eletrobras foi feito um trabalho sistemático de destruição do valor do patrimônio brasileiro”, afirmou. “A oposição quer obstruir, porque isso vai desnudá-los.”

Ele comentou, ainda, que a Eletrobras nunca fez trabalho de preservação ambiental. Uma das bandeiras contra o processo é justamente o risco de haver depredação do patrimônio ambiental.