Facebook registra lucro líquido de US$ 3,89 bi

O Facebook registrou lucro líquido de US$ 3,894 bilhões no segundo trimestre de 2017, 71% a mais que o observado no mesmo período do ano passado, quando a empresa apresentou lucro líquido de US$ 2,283 bilhões. O lucro por ação subiu 69%, para US$ 1,32, ante US$ 0,78 na comparação anual. Foto: Pixabay - CC

A receita total da companhia também teve forte elevação, subindo de US$ 6,436 bilhões para US$ 9,321 bilhões.

“Tivemos um bom segundo trimestre e primeira metade do ano. Nossa comunidade agora tem 2 bilhões de pessoas e nós estamos focados em aproximar o mundo”, afirmou o presidente da companhia, Mark Zuckerberg.