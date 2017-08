ExxonMobil reduz operações em refinaria com furacão Harvey

A ExxonMobil divulgou neste sábado que reduziu suas taxas de operações na refinaria de Baytown, uma das maiores dos Estados Unidos, com a chegada do então furacão Harvey, rebaixado para tempestade tropical, na costa do Texas.

“Devido ao fechamento do canal de encomendas de Houston, a refinaria de Baytown está ajustando suas taxas”, informou a empresa. “Continuamos a trabalhar com o Porto de Houston para facilitar a entrega segura de encomendas de petróleo quando as condições permitirem. Todas as obrigações contratuais estão sendo cumpridas.”

LEIA TAMBÉM: Reforma trabalhista segue para outras duas comissões

A refinaria de Baytown, que produz 560 mil barris de petróleo por dia, fundada em 1919, está localizada no canal de encomendas de Houston. O canal interrompeu todo o tráfico de entrada e saída do Golfo do México na sexta-feira por questões de segurança. Fonte: Dow Jones Newswires.