Exterior e ajustes guiam dólar para abaixo de R$ 3,15, mas moeda sobe em agosto

O dólar operou em baixa nesta quinta-feira, 31, atrelado ao movimento no exterior, após dados fracos de inflação nos EUA. Vários fatores, porém, exerceram pressão de venda ao longo do dia: pela manhã, pesou a formação da Ptax de agosto, enquanto à tarde a queda prevaleceu ajudada pela fala do secretário do Tesouro do EUA, alta acentuada do petróleo e clima aparentemente mais tranquilo internamente, com o mercado ignorando a não conclusão da votação das mudanças das metas fiscais.

Para o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto, o movimento de hoje à tarde do real pareceu estar ligado diretamente ao dólar canadense e ao rublo, moedas que se beneficiaram com a alta de mais de 3% do petróleo e consideradas pares da moeda brasileira.

LEIA TAMBÉM: Japão: BOJ deve manter diálogo com mercados, diz associação de bancos

Diante da alta do petróleo, “o mercado aproveitou a recente esticada do dólar para vender. Acredito que o mercado enxerga o patamar de R$ 3,15 como um nível confortável, e como a moeda atingiu quase R$ 3,18 recentemente, acabou atraindo oportunidade de venda”, explicou Machado Neto.