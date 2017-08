Exportações da Volkswagen cresceram 52% de janeiro a julho

As exportações de veículos produzidos pela Volkswagen no Brasil cresceram 52% no acumulado de janeiro a julho deste ano ante igual intervalo do ano anterior, informou a montadora ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Foram 102,5 mil unidades vendidas ao exterior no período, das quais 55% tiveram a Argentina como destino. O México, em segundo lugar, recebeu 26,5%.

Desde que o Brasil passou a enfrentar uma das maiores crises econômicas de sua história, as montadoras instaladas no País se viram obrigadas a aumentar suas exportações, de modo a compensar as fortes quedas das vendas no mercado interno.

A Volkswagen, principal exportadora de veículos do Brasil, tem obtido resultados expressivos em 2017, entre outros motivos, porque no ano passado enfrentou algumas interrupções no fornecimento de peças, o que suspendeu a produção por várias semanas e atrapalhou, como consequência, as vendas ao exterior. As exportações deste ano, portanto, são em parte para compensar o tempo perdido em 2016. A variação da montadora em 2017 supera o do setor como um todo, que apresenta alta de 40,9% no acumulado do ano.