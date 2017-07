Expectativa de consumidores tem piora generalizada em julho, afirma CNI

A confiança dos consumidores voltou a cair no mês de julho, aponta a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgado nesta sexta-feira, 28, recuou 1% na comparação com o mês passado, para 99,5 pontos. A piora foi generalizada, ou seja, a percepção dos brasileiros está menos otimista em relação a emprego, renda, compras futuras e inflação.

No confronto com julho do ano passado, o Inec diminuiu 1,7%. Com o resultado, o índice está 8,2% abaixo da média histórica, que é de 108,4 pontos.

LEIA TAMBÉM: Governo pode rever estimativa de impacto de saques no PIB, diz Caixa

Consumidores menos confiantes tendem a diminuir as compras e buscam recompor suas reservas financeiras, explica o economista da CNI Marcelo Azevedo. “Com a retração da demanda, aumentam as dificuldades de recuperação da atividade e da economia”, disse o especialista, em nota divulgada pela Confederação.