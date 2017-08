Eunício: ideia é comissão em acordo sobre MP do Refis o mais rápido possível

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, nesta quarta-feira, 9, que a comissão de parlamentares formada para achar um meio termo para a Medida Provisória do Refis quer chegar ainda nesta data a um entendimento para um novo texto para ser votado no plenário da Câmara. Caso esse acordo não saia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), colocará em votação o relatório do deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), aprovado na comissão mista da MP.

“É necessário que se vote o projeto dentro do prazo do Refis (cuja adesão vai até o dia 31 de agosto)”, disse Eunício. “Precisamos votar o Refis até o fim do mês, até porque o Senado não vai mais votar MPs de afogadilho, com dois ou três dias para que os senadores avaliem o texto que chega da Câmara”, completou o presidente do Senado.

LEIA TAMBÉM: Inflação ao consumidor da Colômbia avança 4,37% na comparação anual em maio

Eunício confirmou que a comissão de deputados e senadores se encontrará ainda nesta quarta com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. “O poder Legislativo pensa diferente da área de arrecadação do governo porque o parlamento também pensa no consumidor. É nosso papel defender a sociedade, assim como é papel da equipe econômica defender a arrecadação”, disse.