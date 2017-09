Eunício diz não ter dúvidas de quórum para meta fiscal na terça-feira

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta segunda-feira, 4, que “não tem dúvida” de que haverá quórum suficiente para concluir a votação da meta fiscal nesta terça-feira, 5. Ao chegar ao Senado no período da tarde desta segunda, Eunício confirmou a realização da sessão para o dia seguinte, às 19 horas, para votar os últimos destaques da matéria e disse que a estratégia para atingir o quórum será atribuição do governo.

TLP

Sobre a Medida Provisória 777/2017, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para os financiamentos do BNDES, o presidente do Senado disse que a matéria está na pauta da sessão deliberativa da Casa que será convocada para as 14 horas desta segunda, mas com o objetivo apenas de contar prazo. Uma outra sessão será feita na terça para deliberação da MP, que foi aprovada na semana passada pela Câmara. A intenção do governo é concluir a votação dessa proposta ainda esta semana, antes que expire.

“Eu coloquei na pauta (TLP), vou abrir uma sessão às 14 horas, deliberativa, para contar prazos, para não ter nenhum tipo de atropelo. Eu poderia muito bem fazer a sessão porque ela está em regime de urgência, e finaliza-se agora, não haveria necessidade de se fazer duas sessões deliberativas, mas para cumprir a Constituição e o regimento dessa casa, vou fazer as duas sessões, para que ninguém amanhã, terça-feira, possa fazer qualquer tipo de questionamento”.

Além disso, Eunício disse esperar que a Câmara também faça o debate da Reforma Política, sobretudo sobre o fim das coligações e a cláusula de barreira, que constam da PEC relatada pela deputada Shéridan (PSDB-RR). “Espero que a Câmara também faça (esta semana) o debate da Reforma Política. O Senado já fez o dever de casa”, argumentou.