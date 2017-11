Eunício defende que governo cumpra acordo sobre MP na reforma trabalhista

O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), defendeu nesta terça-feira, 14, que o governo cumpra o acordo firmado com senadores e faça alterações na reforma trabalhista através de uma Medida Provisória (MP). Para Eunício, seria “extremamente deselegante” com o Senado se o compromisso feito pelo líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), em nome do governo, não se concretizasse. “Seria muito ruim para essa relação de confiança que precisa ser estabelecida nas negociações entre os poderes”, disse Oliveira sobre a possibilidade de a MP não ser editada.

Ele reforçou o seu posicionamento ao presidente Michel Temer esta semana. “Eu disse ao presidente que, nesse caso específico, estou defendendo que seja MP porque foi um compromisso feito.”

Eunício contou que chegou a encaminhar vídeos e notas taquigráficas da sessão que aprovou a reforma trabalhista ao presidente da República para relembrar o acordo feito com parlamentares. “Eu não participei das negociações, mas testemunhei”, disse.